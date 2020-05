Werner e l’indizio di mercato: “Bayern? Preferisco una sfida all’estero. Il mio prossimo club…”

Timo Werner esce allo scoperto. L’attaccante del Lipsia, corteggiatissimo sul mercato (il Liverpool è in forte pressing da mesi, ma non manca la concorrenza), è intervenuto così ai microfoni della Bild: “Il Bayern? E’ un club fantastico, non si discute, e Flick ha dimostrato in questa stagione di essere un ottimo allenatore. Ma se dovessi andare via, preferirei una sfida all’estero piuttosto che al Bayern. Devo sentirmi importante in un club. Per questo motivo all’epoca ho scelto il Lipsia, e su queste basi sceglierò la mia prossima squadra, quella che mi trasmetterà queste sensazioni”, le parole di Werner.

Foto: Twitter ufficiale Champions League