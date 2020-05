Werner: “Bayern? È un grande club, ma preferisco gli altri campionati”

Timo Werner, attaccante del Lipsia, ha parlato del suo futuro ai microfoni della Bild dimostrando di avere le idee chiare: “Il Bayern è un grande club, non c’è bisogno neanche di dirlo. E Flick ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Ma se dovessi cambiare squadra, preferirei un trasferimento all’estero rispetto al Bayern. Affrontare una nuova sfida in un un altro campionato mi attirerebbe un po’ di più rispetto a cambiare club in Bundesliga”.

Foto: Twitter Champions League