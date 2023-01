Werner avverte Nkunku: “Al Chelsea non è come al Lipsia. C’è più competizione”

Christopher Nkunku in estate con tutta probabilità lascerà la Germania per volare in Inghilterra e vestire la maglia del Chelsea. Una scelta su cui ha parlato il compagno di squadra al Lipsia Timo Werner che la maglia dei Blues l’ha vestita per due stagioni, mettendo in guardia l’attaccante francese: “Posso raccontarti di esperienze positive e negative sul Chelsea, ma di sicuro in un club come quello non giocherai come fai qui al Lipsia. C’è più competizione, non solo a livello sportivo, ma anche a livello mentale”.

Foto: Twitter Lipsia