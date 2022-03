Werner: “A mio agio in Nazionale, c’è uno stile che mi si adatta meglio. Col Chelsea…”

Nel 2-0 della Germania con l’Israele spicca il gol di Timo Werner. Il tedesco in Nazionale ha sempre dimostrato di sentirsi a suo agio, a differenza del Chelsea, dove i numeri in zona offensivi sono magrissimi. Il tedesco non segna da inizio marzo, con la rete in FA Cup al Luton, ma guardando alla Premier League il digiuno dura da ottobre 2021. Al termine della gara amichevole, Werner ha così spiegato questa doppia faccia: “Ci sono differenze tra come gioca il Chelsea e come gioca la nazionale tedesca. E forse lo stile della Germania mi si adatta meglio. Qui ho sempre l’opportunità di segnare, ho buone occasioni per farlo. E mi sento a mio agio”.

FOTO: Twitter Chelsea