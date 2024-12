Werder Brema e Olympiacos sulle tracce di Jordy Makengo, 2001 del Friburgo

Formatosi all’AJ Auxerre, Jordy Makengo ha deciso giovanissimo di trasferirsi in Bundesliga, più specificatamente al Friburgo, nell’estate del 2021. Il duttile classe 2001, capace di giocare terzino, in mezzo al campo o all’occorrenza anche centrale di difesa, si è imposto nella passata stagione. Nell’attuale però il francese è sparito dai radar, racimolando solo 7 presenze. Secondo Foot Mercato, sia Werder Brema che Olympiacos hanno chiesto informazioni sul giocatore e sarebbero pronte ad accoglierlo in squadra già quest’inverno. Su Makengo ci sarebbe l’interesse anche di altre compagini europee, i cui nomi non sono ancora filtrati.

Foto: Instagram Makengo