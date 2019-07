Claudio Pizarro lascerà il calcio a fine stagione. E’ lo stesso calciatore ad aver dato la notizia attraverso un comunicato. L’attaccante peruviano, che ad ottobre compirà 41 anni, ha realizzato in totale 197 gol in 472 presenze in Bundesliga, con le maglie del Werder Brema, Bayern Monaco e Colonia.

Foto: Sito Werder Brema