Wenger: “Zaïre-Emery è un mix tra Pogba e Kanté, ma ha anche qualcosa di Vieira”

Warren Zaïre-Emery sta impressionando tutti da diversi mesi. Talento sbocciato subito in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, il centrocampista 17enne ha sedotto anche Didier Deschamps, che lo ha convocato nella Nazionale francese. E oggi un altro dei grandi allenatori del calcio lo esalta: si tratta di Arsène Wenger, che ha parlato così a Le Parisien:

“Ha qualcosa della potenza di Paul Pogba, ma anche qualcosa in comune con N’Golo Kanté nella sua capacità di recuperare il pallone. Zaïre-Emery è un po’ un mix dei due, una combinazione dei due campioni del mondo 2018, con la sua capacità di vincere i duelli senza commettere fallo e di proiettarsi in avanti mostrando la sua grande visione di gioco. Ha anche qualcosa di Vieira. Un centrocampista box-to-box, come dicono gli inglesi”.

Foto: mundo deportivo