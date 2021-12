Wenger sul Mondiale biennale: “L’opposizione è legata all’emotività, dobbiamo superare la paura di perdere il controllo”

A margine della conferenza del FIFA Global Summit è intervenuto anche Wenger dando la propria opinione sull’ipotesi di disputare il Mondiale ogni due anni: “Prima del 2026 non cambierà niente. Io penso che il punto sia dare il massimo delle possibilità a tutti quelli che vogliono giocare a calcio. Per questo, servono il top dell’educazione e il top della competitività. Il mio lavoro è di dare a tutti la possibilità di diventare grandi calciatori. Oggi non vale in tutto il mondo. Io sono in Europa e questo in Europa succede, ma parliamo di un continente da 500 milioni di persone. Il Mondiale ogni due anni è una proposta che ha un’opposizione, ma quello che mi dispiace è che il 90 per cento di questa opposizione è legata all’emotività e non ad analisi serie. Dobbiamo superare la paura di perdere il controllo, abbiamo una grande richiesta di calcio da tutto il mondo”.

FOTO: Sito Arsenal