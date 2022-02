Wenger: “Senza Var si davano più calci. È frustante se penso a Wilshere o Ramsey”

Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal, al Telegraph ha parlato del Var e di Ramsey: “Prima si davano più calci e devo dire che anche i media lo permettevano. La VAR ha portato più rispetto per un calcio offensivo, quello che noi all’Arsenal abbiamo sempre cercato di offrire. A volte i ragazzi più tecnici venivano presi a calci. Perché? Non era un qualcosa di incoraggiante e per fortuna quei tempi sono passati. Ma spesso era frustrante, come quando guardo a calciatori come Wilshere o Ramsey, che hanno subito gravi infortuni all’inizio della loro carriera. Quando sei un allenatore ti senti molto responsabile di queste cose”.

FOTO: Mundo Deportivo