Wenger: “Manchester United? Non c’è speranza. Mancano fiducia e qualità”

Arsene Wenger, ex tecnico dell’Arsenal, ha così parlato del Manchester United. “Alla fine mi dispiace per un club così grande, perché non c’è speranza. Fondamentalmente non vedo dove possano migliorare. Questa squadra oggi ha perso fiducia, qualità e anche lo spirito combattivo è scomparso”, ha dichiarato a BeIN Sports commentando la dura sconfitta per 3-0 nel derby contro il City di Guardiola.

Foto: Mundo Deportivo