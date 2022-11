Wenger: “L’Italia è Campione d’Europa e l’anno dopo non si qualifica ai Mondiali. Questo significa che il divario tra le nazionali si è ridotto notevolmente”

Arsene Wenger punga l‘Italia. L’ex tecnico dell’Arsenal ha parlato della mancata qualificazione in Qatar della squadra di Mancini e manda una frecciata alle squadre della Serie A. “Le Nazionali di oggi sono ancora una conseguenza del lavoro dei club di quel Paese. Per il modo in cui fanno crescere i propri calciatori. Le differenze tra le varie nazionali si sono ridotte enormemente nei Paesi in cui si lavora bene. In Europa in modo particolare. Vorrei ricordarvi che l’Italia è Campione d’Europa e l’anno dopo non si qualifica ai Mondiali. Questo significa che il divario tra le nazionali si è ridotto notevolmente”.