Wenger: “L’Arsenal ha una grande opportunità. Il City non è dominante come lo scorso anno”

Durante l’intervista concessa a beIN Sports, Arsene Wenger, storico tecnico dell’Arsenal, ha così parlato del momento dei Gunners, in testa alla Premier League con due punti in più rispetto al Manchester City (e una partita in meno): “È una bella sensazione vedere il pubblico felice, la squadra sta facendo bene. Mi piace quello che ho visto , lo spirito di squadra è fantastico, l’umiltà, la fame dei giovani è incredibile. Hanno una grande opportunità; l’unica minaccia è il City, che però non è dominante come l’anno scorso o due anni fa. Dall’inizio della stagione, il City è stato più vulnerabile in difesa rispetto agli anni precedenti”.

Foto: Mondo Deportivo