Wenger: “L’Arsenal fa parte della mia vita. Se Ljungberg avesse bisogno di me…”

L’esonero di Unai Emery non sembra aver risolto i problemi in casa Arsenal. La squadra, affidata alle cure della leggenda Gunners, Freddie Ljungberg, deve risalire la china di una classifica che la vede attualmente al decimo posto in Premier League. Una situazione complicata, dalla quale si potrebbe venire fuori con l’aiuto di uno dei più grandi manager della storia del club: Arsene Wenger. Ritiratosi dalla carriera di allenatore pochi mesi fa, in un’intervista rilasciata al The Teleghaph, l’ex mister ha aperto clamorosamente a un suo ritorno: “Non voglio parlare tanto dell’Arsenal. Non mi piace. Però è chiaro che i Gunners sono nel mio cuore e fanno parte della mia vita. Ecco perché se Ljungberg dovesse aver bisogno di me, io ci sarò e sarò felice di aiutarlo e dargli consigli. Gli auguro di restare a lungo e di fare un buon lavoro perché è quello che vuole“.

Foto: Mundo Deportivo