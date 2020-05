Wenger: “Il regno di CR7 e Messi sta volgendo al termine. Ecco chi sono i loro successori”

Arsene Wenger, ex manager dell’Arsenal, è tornato a parlare di Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni all’emittente britannica TalkSport: “Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo, in grado di fare certe cose in qualsiasi situazione difficile. Ma penso che il loro regno stia volgendo al termine. Sta arrivando una nuova generazione e i loro successori giocano nella stessa squadra: il francese Kyllian Mbappé e il brasiliano Neymar”, ha dichiarato Wenger.

Foto: Twitter ufficiale Champions League