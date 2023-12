Wenger: “Il Mondiale per Club avrà un impatto enorme”

“La Coppa del Mondo Fifa per Club, al via nel 2025 avrà un enorme impatto positivo, perché aumenterà le risorse a disposizione delle società di tutto il mondo per svilupparsi e competere“

L’ex tecnico dell’Arsenal Arsene Wenger, attuale responsabile dello sviluppo del calcio globale della FIFA ha parlato ai microfoni dell’ANSA spiegando come questa competizione renderà il calcio realmente globale.

“C’è una logica dietro l’idea dei club e della Fifa di organizzare una Coppa del mondo che abbia un formato simile a quello dei Mondiali. In Europa siamo fortunati, ma è importante che il calcio diventi veramente globale e il nostro obiettivo è dare a più giocatori in tutto il mondo maggiori opportunità di competere ai massimi livelli.”

Wenger si è poi espresso sulle tante partite che i club stanno affrontando: “Mi rendo conto che il calendario è molto fitto, ma questa è un torneo che si svolgerà ogni quattro anni e naturalmente dovrà essere rispettato il periodo di riposo durante e dopo“.

