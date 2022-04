Wenger elogia il Liverpool: “Darei un dieci agli uomini di mercato. Luis Diaz è speciale”

Arsene Wenger, storico ex allenatore dell’Arsenal, ha dedicato importanti elogi al Liverpool: “Darei un 10 agli uomini mercato. Non ci sono mai stati problemi, da Mohamed Salah e Sadio Mané fino a Virgil van Dijk. Ora hanno ingaggiato anche Luis Díaz, che mi sembra un calciatore speciale. Quello che hanno fatto è incredibile. L’unico che non si è adattato bene come ci aspettavamo dall’inizio è stato Thiago. Anche Naby Keita ha faticato un po’. Si vedeva che c’è del potenziale ma c’è voluto tempo per adattarsi al ritmo della Premier. Il Liverpool ha fatto un lavoro fantastico, ha una buona squadra e questo è merito del lavoro svolto dietro le quinte“.

Foto: Mundo Deportivo