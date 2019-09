Wenger a sorpresa: “La panchina dello United è un sogno per tutti. E io avrei delle idee”

Arsene Wenger e Alex Ferguson hanno lasciato un segno indelebile nella storia del calcio inglese rimanendo per 22 e 27 anni alla guida di Arsenal e Manchester United. Il tecnico francese, disoccupato dall’estate 2018, ha rilasciato oggi alcune clamorose dichiarazioni a BeIN Sports parlando dei Red Devils e facendo leggere tra le righe una sua inaspettata auto-candidatura per la panchina: “La panchina del Manchester United è un sogno per qualsiasi allenatore. O almeno, per qualsiasi allenatore che abbia coraggio e fiducia in se stesso. Credo che lo United abbia bisogno di almeno quattro nuovi giocatori, ma vedo una squadra capace di affrontare una sfida. Non sono male come molti pensano, è una squadra che ha bisogno di essere allenata e guidata. E con quattro nuovi innesti, può competere per qualsiasi trofeo. Ripeto, la panchina dello United è un sogno per chiunque. E io ho coraggio e fiducia in me stesso. E ho idee…“.

Foto: sito ufficiale Arsenal