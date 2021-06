Wembley, tifoso precipita dagli spalti. E’ in gravi condizioni

Ancora momenti di grande tensione in questo Europeo. Un tifoso inglese durante il match di Wembley tra l’Inghilterra e la Croazia è caduto dagli spalti facendosi molto male. Secondo alcuni testimoni l’uomo ha scavalcato la recinzione precipitando sotto e sbattendo la testa. Come riporta As un portavoce dello stadio di Wembley ha dichiarato dopo la partita: “Possiamo confermare che uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d’inizio della partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Lo spettatore ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni. Continueremo a lavorare con la Uefa per garantire che si faccia luce sull’accaduto”.