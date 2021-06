Wembley, la capienza sarà estesa a sessantamila spettatori per semifinali e finale

La variante londinese non preoccupa più di tanto la Uefa che ha richiesto al governo britannico di estendere la capienza di Wembley. Lo stesso governo ha appena deciso di accontentare l’Uefa ed estendere la capienza di Wembley dal 25% (22.500 spettatori) ad una presenza di pubblico pari a 60mila spettatori. Questa variazione riguarda però solo le ultime gare dell’Europeo, ovvero le semifinali e la finale prevista a Londra.

🏟️ The UK government has announced that more than 60,000 fans will be permitted at the #EURO2020 semi-finals and final at Wembley Stadium, increasing attendance to 75% of capacity for each game.

