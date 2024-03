Welbeck: “Duro colpo la sconfitta dell’Olimpico. Contro le squadre italiane è sempre difficile”

Non solo il tecnico Roberto De Zerbi, anche l’attaccante del Brighton Danny Welbeck è intervenuto conferenza stampa per presentare la gara contro la Roma in programma domani e valida per il ritorno degli ottavi di Europa League. Le sue dichiarazioni:

Quanto è importante avere fiducia in vista di questa partita?

“La fiducia è molto importante. La sconfitta contro la Roma è stata dura e fa ancora male ma siamo di fronte alla seconda partita, sarà difficile e io non vedo l’ora di giocare. Dobbiamo provarci, giocarcela e vedremo come va. È vero che non abbiamo giocato come dovevamo a Roma ma adesso dobbiamo giocare da Brighton.”

Qual è stata la rimonta più grande nella tua carriera?

“Credo di aver fatto parte di diverse rimonte, ma credo che la rimonta più grande sia quella che ho fatto dopo un infortunio. Quando sei infortunato sei giù, è molto difficile tornare al livello di prima.”

Cosa pensi delle difese italiane?

“Contro le squadre italiane è sempre difficile. Però è difficile anche in Premier League. Questa partita sarà difficile perché la Roma ha un buon vantaggio, non sappiamo come giocheranno ma noi ci siamo preparati per ogni possibilità.”

Foto: Twitter Danny Welbeck