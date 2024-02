Weissman illude la Salernitana, Niang e Cancellieri consegnano tre punti di platino all’Empoli (3-1). Inzaghi ora è nei guai

L’Empoli passa all’Arechi e trova tre punti importantissimi per la lotta alla salvezza: 3-1 alla Salernitana. La gara si è sbloccata al 23′ con un tiro cross di Cambiaghi che trova la deviazione di Zanoli che beffa Ochoa e porta la squadra di Nicola in vantaggio all’Arechi. Al 28′ l’Empoli spreca un contropiede promettente con Cerri lanciato in campo aperto, ma il centravanti del club toscano si fa rimontare e vanificando l’occasione per il raddoppio. Al 34′ sono ancora gli uomini di Nicola a rendersi pericolosi, ma la deviazione in tuffo di Cerri sorvola di poco la porta difesa da Ochoa. Al 37′ arriva anche il primo squillo dei padroni di casa: Dia sia gira in area di rigore e cerca subito la conclusione con il sinistro, ma il suo tiro si spegne di poco a lato dalla porta di Caprile. Al 39′ Inzaghi ha dovuto ridisegnare il suo assetto tattico a causa dell’infortunio di Pierozzi e inserisce Weissman. Al 44′ si rende protagonista Caprile con un grande intervento sul tentativo dal limite dell’area di Kastanos. Al 69′ arriva il pareggio della Salernitana: il cross dalla destra di Candreva trova l’incornata di Weissman che trova la prima rete in granata alla prima in Serie A. Il gol è un’autentica scossa di fiducia per la Salernitana che alza i giri del motore. Ma non basta. All’85’ grande azione personale del subentro Fazzini che fa tunnel dentro l’area a Pellegrino prima di essere steso dallo stesso difensore. Dal dischetto si presenta Niang che spiazza Ochoa e trova la prima rete in azzurro. La Salernitana si rigetta in avanti e l’Empoli colpisce in contropiede con Cancellieri per il 3-1 definitivo. Tre punti di platino per l’Empoli che vola così a quota 21 punti, portandosi al quindicesimo posto a +3 dalla zona retrocessione. Discorso totalmente diverso per la Salernitana che rimane all’ultimo posto della classifica a quota 13 punti, a 6 punti di distanza dall’Udinese al diciassettesimo posto. E Inzaghi adesso è nei guai, vedremo se verrà messo in discussione: la sua posizione sulla panchina granata è a rischio.

Foto: Instagram Empoli