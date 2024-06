Weidenfeller: “Finale del 2013? Mi dà ancora fastidio e mi fa male. Il Dortmund può anche battere il Real”

L’ex portiere del Borussia Dortmund Roman Weidenfeller è stato intervistato da Sky Germany, il portiere titolare in quella sciagurata finale di Wembley del 2013 ha parlato proprio della suddetta finale e delle possibilità del Borussia di portare a casa il trofeo. Queste le sue parole:

“Questa sconfitta mi dà ancora fastidio e mi fa male. Ora che i nostri ragazzi sono tornati a Wembley, gli spezzoni televisivi di allora vengono trasmessi ovunque e i miei ricordi riaffiorano”. Poi prosegue: “Il mio più grande desiderio è che vi ricompensiate con il premio per la vostra grande stagione in Champions League! Chiunque si sbarazzi di Newcastle, Atletico e Paris Saint-Germain può anche battere il Real, non lasciate che vi rubino di nuovo il trofeo!”

Foto: twitter Borussia Dortmund