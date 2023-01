Weghorst si presenta: “Mi sento un privilegiato, prometto di dare tutto per il Manchester United”

Wout Weghorst è il nuovo attaccante del Manchester United. Dopo l’ufficialità, l’attaccante olandese ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dei Red Devils: “Mi sento privilegiato. Ho giocato contro questo club in passato ed è una sensazione fantastica avere ora la possibilità di indossare la famosa maglia rossa. Ho visto i miglioramenti dello United con Erik ten Hag in questa stagione e non vedo l’ora di fare la mia parte per spingere la squadra verso i suoi obiettivi. Qualunque cosa accada nei prossimi mesi, prometto di dare tutto. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a farmi arrivare a questo livello, e ora non vedo l’ora di incontrare i miei nuovi compagni di squadra e di mettermi subito in gioco”.

Foto: Instagram Manchester United