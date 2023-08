Wout Weghorst è pronto a tornare in Germania: secondo quanto riportato da Bild, l’Hoffenheim avrebbe raggiunto un accordo con il Burnley per prelevarlo in prestito. Weghorst ha segnato 59 gol in 118 partite di Bundesliga con il Wolfsburg in tre stagioni e mezzo, prima del suo trasferimento in Inghilterra. Ora è pronto a tornare in Germania.