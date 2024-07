Weghorst: “Non sono mai stato un grande talento, ma non mi sono mai arreso”

L’Olanda torna a giocarsi una semifinale di un Europeo 20 anni dopo dall’ultima volta. Dopo la qualificazione per le semifinali (dove affronterà l’Inghilterra), l’attaccante Wout Weghorst ha raccontato il suo percorso, che non è mai stato quello di un predestinato, ma che ora finalmente trova il suo compimento. Ecco le sue parole, riportate da Marca: “Non sono mai stato un grande talento, forse è per questo che gli scout non mi hanno mai invitato a provare per qualche grande club quando ero ragazzo, ma non mi sono mai arreso”.

Foto: Weghorst Instagram