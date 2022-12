WEGHORST, L’ILLUSIONE OLANDESE

L’Olanda ha sfiorato la clamorosa qualificazione alla semifinale di Qatar 2022. Gli Oranje, sotto di due gol a 10 minuti dal 90′, hanno pareggiato per 2-2 contro l’Argentina, trascinando Messi e compagni allo spauracchio dei calci di rigore.

A realizzare i due gol dell’Olanda, è stato l’uomo vhe uno meno si aspetta, Wout Weghorst.

Si tratta di un classe 1992, attaccante che milita nel Besiktas, alla quarta presenza nel Mondiale, 19a in Nazionale. Due gol pesantissimi i suoi, in particolare quello del 90+11, in pieno recupero, su schema su calcio piazzato, che ha lanciato i “tulipani” ai tempi supplementari del Mondiale.

Weghorst non era del tutto convinto delle sue possibilità di esplodere nel mondo del calcio, tanto che fino all’età di 23 anni, ha studiato come giornalista, e nella facoltà di economia aziendale.

La sua carriera come calciatore, dopo dcue stagioni nelle fila dell’Emmen, club olandese, dove colleziona 20 gol in 64 presenze, vede la svolta quando viene acquistato nel 2014 dall’Heracles Almelo, dove anche qui segna 20 gol in 64 presenze. Nel luglio del 2016 passa all’AZ Alkmaar, dove dal 2016 al 2018, segna 35 gol in Eredivisie, guadagnandosi anche la prima convocazione in Nazionale.

Due anni più tardi, dopo due stagioni da protagonista con 35 gol nel campionato olandese, si trasferisce dall’AZ Alkmaar al Wolfsburg per circa 10 milioni di euro. Nella squadra tedesca sceglie la maglia numero 9 e si conferma goleador con una media realizzativa inferiore solo a quelle di Robert Lewandowski e Timo Werner, realizzando ben 60 gol in 3 anni e mezzo, una media gol straordinaria.

Nel gennaio del 2022, dopo tre stagioni e mezza in Germania, viene acquistato dagli inglesi del Burnley per circa 13 milioni di euro. Segna solo 2 gol in 20 partite del girone di ritorno della Premier League. In Premier però delude, n0n riuscendo a mantenere il rendimento avutosia in Olanda che al Wolfsburg. Il 5 luglio dello stesso anno viene ceduto in prestito al Beşiktaş in Turchia, dove stava provando ad avere maggiore continuità dal punto di vista realizzativo.

Weghorst è una prima punta molto forte fisicamente e cinica sotto porta, ma si distingue anche per il grande lavoro in fase di rifinitura. Bravo nell’usare il corpo per far avanzare la manovra della squadra, è molto abile nel gioco aereo grazie anche ai suoi 197 centimetri di altezza.

In Qatar, ha regalato un sogno stupendo ai tifosi olandesi, acciuffando con una doppietta l’Argentina e costringendola ai rigori. E’ stata la grande illusuone degli uomini di Van Gaal, che però hanno tenuto testa a Messi e compagni, anzi, terrorizzando gli argentini fino ai rigori. Nel finale è stato protagonista di un episodio con Messi, con la Pulce che gli ha risposto male in diretta tv, a conferma della tensione della gara.

Ma Weghors, per poco più di mezz’ora, ha regalato un sogno stupendo (rivelatosi poi solo una mera illusione), a tutto il popolo olandese.

