Weghorst bacchetta Farioli: “Se fossi l’allenatore e il mio attaccante avesse segnato due gol, non lo avrei sostituito”

L’Ajax ha vinto contro il NEC con un 2-1, con Wout Weghorst protagonista assoluto grazie alla sua doppietta. Tuttavia, l’attaccante non ha preso bene la sostituzione decisa dal tecnico Francesco Farioli al 68esimo minuto, come riportato da AD.nl.

Ecco le parole di Weghorst a riguardo:

“Se fossi l’allenatore e il mio attaccante fosse in campo al 65° minuto con due gol, non lo sostituirei. Ne parliamo, naturalmente. Poi dico cosa ne penso. Mi piace giocare novanta minuti e farmi male. Ho sempre fatto così durante la mia carriera. Quindi questo è nuovo per me. Ma questa è la scelta di Farioli, la sua tattica. Lui ha la sua filosofia e io la mia”.

Foto: Weghorst Instagram