Webuild sulla ristrutturazione di San Siro: “Prevediamo di lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto per almeno due anni”

Massimo Ferrari, direttore generale di Webuild, società che in tre mesi dovrà presentare il proprio piano di fattibilità in vista di una ristrutturazione dello stadio di San Siro, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dando importanti novità su quella che saranno le tempistiche del restyling dell’impianto milanese: “Prevediamo di lavorare sostanzialmente da giugno ad agosto per almeno due anni, chiedendo al limite di spostare una partita, l’ultima o la prima, se necessario. Per aumentare le entrate bisogna lavorare sulla clientela vip, sugli sponsor e sui servizi accessori che si possono costruire al di fuori o in prossimità dello stadio.”

Un passaggio poi sulla possibile creazione dell’area vip: “Crearla tra il primo e il secondo anello, utilizzare in parte quello spazio e in parte svilupparla all’esterno o svilupparla solo all’esterno con un accesso preferenziale al campo.”

Foto: Twitter F.C. Inter