Weah-Yildiz: la Juve vince il derby 2-0 e si porta a -1 dal Napoli

La Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva, secondo 2-0 di fila in campionato, imponendosi nel derby della Mole contro il Torino. Partita controllata dai bianconeri, che salgono a 24 punti, a pari dell’Inter, a -1 dal Napoli.

Juve in vantaggio al 19′. Strappo clamoroso di Cambiaso che spacca in due la difesa del Torino, l’esterno calcia in porta, Milinkovic-Savic non è perfetto, sulla respinta si fionda Weah per il vantaggio Juve.

I bianconeri hanno subito due chance per raddoppiare. Una con Vlahovic che però calcia debolmente tra le braccia del portiere granata, l’altra con Koopmeiners che su uno schema da corner non inquadra la porta.

Nella ripresa si abbassano i ritmi, il Torino prova a reagire ma con poco ordine e determinazione. Ma anche la Juve non sembra accelerare e riuscire a chiudere la gara. Motta si gioca la carta Conceicao al posto di Vlahovic. Il portoghese è subito protagonista nell’azione del 2-0 di Yildiz. Assist al bacio per il numero 10 che al minuto 84 chiude la gara.

La Juve continua la sua corsa con i suoi giovani terribili e si riporta a ridosso delle prime, in attesa di Inter-Napoli.

Foto: sito Juve