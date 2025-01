Weah: “Vittoria meritata. Mbangula lavora tanto, sono felice per lui”

Timothy Weah, autore del 2-0 in Juventus-Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara.

“Stasera è incredibile, una vittoria meritata perché lavoriamo sempre bene e sono veramente felice per Mbangula perché è un giocatore che lavora tanto sia in partita che in allenamento. Il mister mi ha chiesto di fare la differenza anche quando entro dalla panchina. Ci sono riuscito e sono felice. La doppietta di mio padre? Sì, l’aveva vista, sono onorato di aver giocato contro il Milan facendo gol”.

Foto: Instagram Weah