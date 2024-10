Weah: “Timothy? Ne avevo parlato con Maldini, poi lo prese la Juve”

Intervenuto al Festival dello Sport, George Weah, ha così parlato della sua avventura al Milan: “Mi hanno fatto sentire subito a casa mia, sin dal primo giorno. Berlusconi, Galliani e i compagni e poi l’affetto della gente, una cosa incredibile ancora oggi. E pensare che io ero tifoso della Juve, ma contro i bianconeri segnavo sempre anche se una volta ho sbagliato un rigore”.

Chiosa finale su suo figlio Timothy: “Quando è stato il momento mi ha detto che lui è cresciuto con i suoi amici di New York e che si sentiva di giocare nella nazionale degli Stati Uniti. E’ stata un’opportunità in più da cogliere e non c’era motivo che io gli mettessi il bastone tra le ruote. Avevo parlato a Maldini di lui, lo stava osservando per il Milan, poi lo prese la Juventus. Sono contento, ho sempre tifato bianconero per Platini. Sono convinto che abbia anche tanti margini di miglioramento”.

Foto: Forbes