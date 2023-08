Weah sul ruolo: “Da esterno sono più a mio agio, ma sono pronto a fare qualsiasi cosa per aiutare”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il nuovo acquisto della Juventus, Timothy Weah, ha così parlato anche della sua posizione in campo: “Non ho preferenze, io faccio quello che mi dice l’allenatore. Sono qui per aiutare la squadra, attualmente la mia posizione è quella di esterno e sto iniziando a sentirmi a mio agio in questo ruolo. Sto imparando come si muove la squadra anche grazie all’aiuto dei compagni e sono felice così in questo momento. Per le mie caratteristiche so di essere in grado di ricoprire diverse posizioni, perciò sono pronto a fare qualsiasi cosa di cui il mister possa aver bisogno”.

Foto: twitter juventus