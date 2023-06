Weah su Maldini: “Il Milan è arrivato in semifinale di Champions e lo hanno mandato via”

La Gazzetta dello Sport ha intervistato George Weah, ex calciatore del Milan , attuale presidente liberiano. Si è soffermato sull’addio di Paolo Maldini ai colori rossoneri e sulla morte di Silvio Berlusconi: “Paolo è un campione. L’ho sentito e glielo ho detto, ‘Paolo, non devi abbatterti, il lavoro è così, tutti i lavori hanno bisogno di risultati’. Il Milan si è fermato alla semifinale di Champions e ha dato motivo per mandarlo via. Ma il suo lavoro nel club è buono e non andrà distrutto. Ha visto quanto ha impiegato Guardiola a vincere la Champions League con il City? Eppure Guardiola è bravissimo. Ci vuole tempo, ma Paolo ha grandi capacità e avrà ancora successo anche come manager. Berlusconi? Diceva che sarei stato un grande presidente per il mio paese”.

Foto : Wikpedia