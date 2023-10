Weah: “Sto crescendo tanto. Felice per Locatelli, vincere a San Siro è incredibile”

Timothy Weah , esterno della Juventus, ha parlato a Dazn dopo la vittoria in casa del Milan.

Queste le sue parole: “Per noi era una partita molto importante, sappiamo che squadra sia il Milan e quanto sia difficile giocare a San Siro. Sappiamo di dover dare il massimo, poi quando Thiaw è stato espulso abbiamo spinto e sono orgoglioso di Locatelli. Ha fatto un gran gol oggi”.

Sulla crescita: “In queste partite ho imparato tanto: la pazienza è fondamentale. Devo credere in me e nel sistema che adottiamo. Ogni volta che posso giocare è una cosa fantastica e provo a dare il massimo per aiutare la squadra a vincere”.

Ti piace giocare in questa posizione? “Sì, lo amo. Io cerco di aiutare sempre la mia squadra e penso che sia una grande occasione per poter ampliare la mia conoscenza del calcio. In nazionale gioco in un ruolo diverso, ma qui do tutto quello che posso in questo ruolo”.

Foto: Instagram personale