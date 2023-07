Weah si presenta: “Mi ispiro a Cuadrado. Posso giocare in diversi ruoli”

Giornata di presentazioni in Serie A: questo pomeriggio è toccato anche a Timothy Weah, nuovo calciatore della Juventus. Ecco le sue parole: “Sono molto felice di essere qui, ringrazio il club per essersi interessato a me. E’ stato facile scegliere, anche per via di mio padre. Il mio ruolo? La scorsa stagione ho giocato esterno, sono a disposizione del club. Se sento la pressione nel dover sostituire Cuadrado? Lui è una leggenda, mi ispiro a lui così come a tutti i miei compagni. Ho scoperto un gruppo importante, ho incontrato Allegri che è una bravissima persona, mi ha detto che posso imparare molto dai miei compagni, spero di poter migliorare. Perché il numero 22? Perché è il giorno del mio compleanno e perché è stato il primo numero che mi ha messo addosso mia mamma”.

Foto: Twitter Juventus