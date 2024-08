Weah: “Non siamo preoccupati. Con Motta calcio più offensivo”

Timothy Weah ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo l’amichevole persa 2-0 contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “Oggi ho visto cose positive, specie nel primo tempo, dobbiamo continuare a lavorare in questo modo in allenamento, perché la prossima partita sarà in Campionato e sarà più importante. Non siamo preoccupati per la sconfitta, dato che era un’amichevole pre stagionale. Io sono totalmente focalizzato sul campo e sull’aiutare la squadra, e dobbiamo continuare così tutti insieme; abbiamo un nuovo Mister, un nuovo sistema di gioco, più impostato sull’attacco, e credo che anche io sarò un giocatore differente, è quello su cui lavoriamo insieme tutti i giorni, abbiamo un ottimo rapporto”.

Foto: Instagram Weah