Weah: “I gol? Gioco in attacco rispetto all’anno scorso. Posso migliorare ancora”

Timothy Weah, attaccante della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria nel derby contro il Torino e il suo gol che ha aperto la gara.

Queste le sue parole: “Gioco in attacco rispetto allo scorso anno, oggi sono felice ma non solo per me ma per la squadra. Dobbiamo continuare così. Centravanti? Si mi piace, però per me è più facile giocare da esterno d’attacco”.

Con il Milan è sfida Scudetto? “E’ una partita importante ma per la storia della mia famiglia, dobbiamo continuare così”.

Quando fai gol ti fa i complimenti tuo padre? “Sì, sempre”.

Foto: sito Juve