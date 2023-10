Weah: “Ho fatto l’ala e l’attaccante, ora sono un quinto di centrocampo. Cosa chiede Allegri? Di difendere”

Timothy Weah, esterno della Juventus, nel corso dell’intervista doppia a DAZN con il compagno di squadra e connazionale McKennie, ha anche parlato della sua capacità di sapersi adattare, come nell’imparare nuovi ruoli: “Io sono sempre stato atletico, non è mai stato un problema imparare cose nuove negli sport. Così è anche nel calcio: posso pure cambiare posizioni, per me è sempre divertimento. Sono appena diventato un quinto dopo aver fatto l’ala per anni e a volte anche l’attaccante. Arricchisce”.

Infine,: “Mi sto ambientando. Cosa chiede Allegri? Di difender). Capisco molto bene l’italiano, sto imparando in fretta e non me l’aspettavo. Una volta che una cosa mi entra in testa, poi, ci resta”.

Foto: Instagram Weah