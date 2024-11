Weah è l’uomo in più di questa Juve: rinunciarci sarà sempre più difficile

Il derby della Mole di ieri sera, vinto dalla Juve con un convincente 2-0, ha dato a Thiago Motta segnali convincenti e rassicuranti. Il tecnico inizia finalmente a comprendere la sua squadra, i suoi uomini, e il modo in cui farla rendere al meglio. Fino a qualche settimana fa, i bianconeri erano coinvolti nell’annosa questione legata alla mancanza del gol, e soprattutto dalla sua scarsa distribuzione tra i giocatori. A segnare era solo Vlahovic, e se il serbo non era in giornata, di conseguenza non lo era neanche la Juve. La gara contro i granata di ieri sera, invece, ha scardinato questo tema e ha dato risposte confortanti. In gol nuovamente Yildiz, dopo la rabbiosa doppietta con l’Inter, ma soprattutto ancora un altro gol per Weah, ora a quota quattro, numeri che lo portano ad essere il secondo marcatore della squadra (chiaramente dopo il serbo, a quota 6). Più gol in pochi mesi di quanti ne abbia fatti l’intera stagione scorsa, anche per via del nuovo ruolo in cui agisce: quello di esterno d’attacco. Lo stesso Weah ha confessato in un’intervista post partita di apprezzare anche il ruolo da centravanti, nonostante ami giocare da ala. Qualsiasi comunque siano i compiti in campo del giocatore, una cosa è certa: rinunciarci sarà sempre più difficile.

Foto: Instagram Weah