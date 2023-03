Weah chiama il Milan: “Sono un tifoso accanito, sarebbe un sogno giocarci un giorno”

Timothy Weah, attaccante del Lille e figlio della leggenda George, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata ai microfoni di MilanNews.it, soffermandosi anche su un possibile futuro in maglia rossonera come il suo papà: “In questo momento sono focalizzato sul Lille. Voglio solo aiutare la squadra e lavorare duramente, poi si vedrà. Nessuno sa quello che potrà accadere in futuro. Certamente mi piacerebbe ripercorrere le orme di mio papà. Il Milan è nel mio cuore, il club ha dato tutto a papà e alla mia famiglia. Sarebbe qualcosa di grande giocare nel Milan. Io sono un milanista accanito, poi ho tanti amici in squadra come Mike Maignan e Rafael Leão, miei ex compagni di squadra ai tempi del Lille”.

Foto: Instagram USA