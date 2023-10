Weah: “Alla Juventus sto imparando un nuovo modo di giocare. Mi sto ambientando”

L’esterno della Juventus Timothy Weah ha parlato a CBS Sports Golazo dal ritiro degli Stati Uniti, soffermandosi anche sulla sua nuova avventura in bianconero, parlando della differenza del ruolo in bianconero e quello ricoperto in Nazionale: “Mi piacciono entrambi, sto imparando molto alla Juventus e credo sia un bene, così posso espandere il mio modo di giocare”. E sull’ambientamento in un nuovo paese: “Mi sto ambientando, anche con i gesti tipici (ride, ndr)… Il linguaggio? Sto imparando ma parlo poco italiano, ma per fortuna parlo un ottimo francese quindi capisco ciò che mi viene detto”.