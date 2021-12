Watzke sul futuro di Haaland: “Parleremo con il suo entourage, spero possa restare qui a lungo”

Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, ha parlato ai microfoni di Sky Sports di Haaland: “Quando è in campo cambia qualcosa. Innesca qualcosa nei compagni e negli avversari con il suo carisma e la sua follia positiva. Per il futuro siamo sereni, parleremo con il suo entourage. Vorremmo che restasse con noi a lungo. Se non accadrà, lo accetteremo. E troveremo una soluzione, è questa la filosofia del Borussia Dortmund”. FOTO: Twitter Borussia