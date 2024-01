Watzke: “Sancho? Sono cautamente ottimista. Lo vogliamo in prestito”

Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato dal ritiro dei gialloneri a Marbella della trattativa per riportare in Germania il talento del Manchester United Jadon Sancho, fuori rosa ai Red Devils ormai da tempo dopo gli screzi con Erik ten Hag: “Sono cautamente ottimista. Lo vogliamo in prestito. Vedremo se funzionerà”, si legge su Kicker.

Poi ha proseguito: “Il problema non è più nostro, siamo in buona comunicazione con il Manchester United. Vogliamo portarlo da noi, ma non siamo ancora al punto in cui possiamo farlo”.

Foto: Instagram Sancho