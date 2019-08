Watzke: “Sancho? Prima o poi lascerà il Borussia Dortmund”

Hans-Joachim Watzke, Chief Executive Officer del Borussia Dortmund, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Jadon Sancho al Ruhr Nachtrichten. Queste le sue parole: “Non ci sono molti diciannovenni con tale potenziale. Non è un giocatore della regione o che abbia chissà quale connessione con essa. Quando hai un giocatore del genere devi… rivalutare la situazione anno per anno. Dire qualsiasi altra cosa sarebbe disonesto. Se un giocatore straniero non è convinto che un club sia giusto per lui in un preciso momento non ha senso che resti. Prima o poi lascerà il Westfalenstadion”.

Foto: Ruhr Nachtrichten