Watzke (CEO Dortmund): “Manteniamo la nostra posizione, non apriamo alla Superlega”

Giornata caldissima sul fronte Superlega, con diversi top-club europei che stanno prendendo posizione in merito alla nuova competizione che potrebbe presto essere creata realmente. Il CEO del Borussia Dortmund Hans Joachim Watzke ha ribadito la volontà del club giallonero di non aderire alla nuova competizione, così come già dichiarato dal Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: “I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti domenica sera per un incontro virtuale, durante il quale è stato concordato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida. Questa decisione impone che tutti i club desiderino attuare le riforme proposte per la UEFA Champions League. I membri del consiglio dell’ECA hanno preso una posizione chiara nel respingere i piani per la creazione di una Super League”.

Foto: Bild