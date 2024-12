Watts (Everton): “Un orgoglio per Friedkin Group, diventiamo custodi di un club iconico”

Dopo l’acquisizione del club, Marc Watts, presidente esecutivo entrante dell’Everton Football Club, ha espresso il suo entusiasmo:

“Oggi è un’occasione importante e d’orgoglio per The Friedkin Group, poiché diventiamo custodi di questo iconico club calcistico. Ci impegniamo a guidare l’Everton in una nuova era entusiasmante sia dentro che fuori dal campo. Fornire immediata stabilità finanziaria al Club è stata una priorità fondamentale e siamo lieti di averla raggiunta. Sebbene riportare l’Everton al suo legittimo posto nella classifica della Premier League richiederà tempo, oggi è il primo passo di quel viaggio”.

Foto: Everton logo