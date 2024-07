Watkins entra e la risolve al 90′! L’Inghilterra vola in finale: 2-1 all’Olanda

L’Inghilterra vola in finale: 2-1 all’Olanda. La gara si sblocca dopo appena sette minuti e a passare in vantaggio è la Nazionale di Koeman grazie alla rete di Xavi Simons. Il talento del PSG ha lasciato partire un gran tiro dalla distanza, imparabile per Pickford. Ma l’Inghilterra ristabilisce la parità dal dischetto al 18′. Ingenuità di Denzel Dumfries, che alza il piede e colpisce Harry Kane: sul dischetto lo stesso centravanti del Bayern Monaco che non sbaglia. Al 23′ la Nazionale inglese sfiora il vantaggio: Foden dribbla tutti, anche Verbruggen, poi scarica destro lento che Dumfries ferma sulla linea di porta. Ed è proprio l’esterno olandese dell’Inter a rendersi ancora protagonista al 30′, ma il suo tentativo di testa si stampa sulla traversa. Immediata la risposta inglese, ma questa volta è il palo a fermare Foden. Dopo un inizio di ripresa privo di emozioni, l’Olanda scuote il match al 65′: cross dalla destra, tocco al volo di Van Dijk e Pickford devia con un prodigioso riflesso. Al 70′ Foden pesca Saka a centroarea, l’attaccante infila la porta ma il gol è annullato per fuorigioco millimetrico. All’81’ Southgate ridisegna l’Inghilterra: fuori Kane e Foden, dentro Palmer e Watkins. Ed è proprio su quest’asse che arriva il gol del vantaggio inglese al 90′. Palmer trova Watkins in area d rigore che, con un bel diagonale, non lascia scampo a Pickford e porta l’Inghilterra in finale. Termina così 2-1, l’Inghilterra affronterà la Spagna in finale.

Foto: Instagram Watkins