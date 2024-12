Watzke (direttore Borussia Dortmund): “Qui Klopp avrebbe potuto scegliere il suo incarico liberamente. Non voleva più gestire una sola squadra”

Watzke, direttore dell’amministrazione del Borussia Dortmund ha parlato ai microfoni di Sport BILD. Queste le sue dichiarazioni:”Io sono e rimarrò sempre suo amico. Jurgen ha fatto tanto per il Borussia Dortmund, e questo va rispettato. L’unica cosa che mi dispiace è che non posso più parlare con lui del Borussia Dortmund. Questo non accadrà più”. L’ex mister dei gialloneri, Jurgen Klopp, dal nuovo anno, inizierà un nuovo lavoro per Red Bull come Head of Global Soccer.

Watzke poi ha parlato di un possibile ritorno del tecnico che era in uscita dai Reds: “Jurgen sa benissimo che al Borussia Dortmund avrebbe potuto scegliere il suo incarico quasi liberamente. Ma credo che ora non volesse più gestire una sola squadra in maniera esclusiva. È una cosa completamente diversa se ti occupi di un progetto con cinque o sei club come supervisore, oppure se torni al Borussia Dortmund.” Infine un commento su Red Bull: “Ha una forza finanziaria molto maggiore e una struttura completamente diversa. Noi abbiamo altre cose da offrire. Però, se una volta hai avuto una cosa del genere, è legittimo scegliere qualcosa di diverso, una storia più globale”.

Foto: X Liverpool