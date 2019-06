Watford, rinnova l’intramontabile Gomes: contratto fino al 2020

Intramontabile Heurelho da Silva Gomes, noto semplicemente come Gomes. L’esperto portiere brasiliano classe ’81 continuerà a vestire la maglia del Watford anche per la prossima stagione: in giornata l’ex Tottenham ha infatti firmato il rinnovo con gli Hornets fino al 30 giugno 2020.

He's not going anywhere yet! ONE. MORE. YEAR.@hdgomes 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) June 28, 2019

Foto: Twitter ufficiale Watford