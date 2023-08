WATARU ENDO, UN SAMURAI PER LA MEDIANA DEI REDS

Dopo aver visto sfumare Caicedo e Lavia (entrambi verso il Chelsea), il Liverpool ha deciso di virare su Wataru Endo, centrocampista classe ’93 dello Stoccarda. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del club tedesco, Sebastian Hoeness, ha spiegato i motivi dell’assenza di Endo in vista della sfida contro il Bochum: “Endo è stato autorizzato dal club a partecipare a trattative: è volato in Inghilterra per le visite mediche e oggi non ha partecipato all’allenamento. A 30 anni ha l’opportunità di andare al Liverpool in Premier League. E’ un suo sogno”.

Dopo gli inizi al Yokohama South Totsuka, a 15 anni viene prelevato dalle giovanili del Shonan Bellmare. Esordisce in prima squadra nel 2010 e disputa sei stagioni consecutive, dal 2010 al 2015, nelle prime due divisioni giapponesi, vincendo la J2 League nella stagione 2014 dove lui raggiunge un record personale con 7 reti durante il campionato. Chiude la sua carriera nello Shonan Bellmare con 160 presenze e 23 gol. Nel 2016 viene ingaggiato dall’Urawa Red Diamonds, squadra con la quale vince la Coppa Nabisco nel 2016, nella finale contro il Gamba Osaka la partita si chiuderà ai rigori in seguito al pareggio di 1-1, e l’Urawa Red Diamonds vincerà per 5-4, Endo segnerà il quinto rigore che sancirà la vittoria della sua squadra.

Nel 2018 inizia la sua esperienza europea in Belgio, nel Sint–Truiden segnando solo due reti nella sua stagione in Pro League, il primo segnando la rete del pareggio nella partita che si è conclusa 1-1 contro il Genk, mentre la seconda rete nel pareggio per 2-2 contro il Waasland-Beveren. Il 13 agosto 2019, viene mandato in prestito allo Stoccarda, in seconda divisione tedesca. Il 28 maggio 2020 realizza il suo primo gol con i Roten, in occasione della vittoria per 3-2 contro l’Amburgo, mentre la squadra era sotto di due reti Endo segna di testa e infine lo Stoccarda vince grazie alla rimonta. La squadra si classifica al secondo posto ottenendo la promozione in Bundesliga, e lui viene riscattato dal club tedesco. Il 27 febbraio 2021 realizza una doppietta in occasione della partita di campionato vinta contro lo Schalke 04 per 5-1.

Adesso per lui si aprirà un’esperienza in Premier League, nel pieno della maturità calcistica. Klopp ha deciso di puntare su di lui: ci sarà un Samurai nella linea mediana dei Reds.

Foto: Instagram Endo